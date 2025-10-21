Santori sfiduciato, Silvestri alla guida dell’Its

Andrea Santori sfiduciato dal Cda della Fondazione Its Smart Academy e Luca Silvestri nominato presidente con Paolo Silenzi (già presidente regionale Cna) come vice presidente: "Una decisione assunta secondo quanto previsto dallo Statuto, nel corso della riunione straordinaria del 18 ottobre. Il Cda, nella sua composizione aggiornata con il nuovo delegato della Provincia di Fermo, Massimo Tramannoni, ha accolto all’unanimità dei presenti la mozione di sfiducia espressa nei confronti del presidente in carica Andrea Santori, deliberando l’immediata revoca in capo allo stesso dell’incarico" recita un laconico comunicato diffuso ieri senza firma, né intestazione attribuibile a Silvestri. Lapidario Santori (assente nel Cda di sabato scorso) nel commentare la notizia: "Tutto illegittimo, nella forma e nella sostanza, soprattutto dopo l’assemblea e il Cda del 16 ottobre. Lo statuto non prevede nulla. Io sono ancora presidente".

"Tale decisione – si legge invece nella nota,– rientra nel normale esercizio delle prerogative statutarie e risponde all’esigenza di assicurare la piena operatività e il regolare svolgimento delle attività istituzionali". Nonostante l’illegittimità pare sia confermata da un legale in quanto lo Statuto non prevede situazioni di questo tipo, di fatto, la decisione assunta dai membri del Cda resta confermata. Da quanto si è appreso, la mozione è stata presentata dallo stesso Cda: Stefania Scatasta (dirigente scolastica), Luca Silvestri, Paolo Silenzi e la new entry (dal 16 ottobre) Massimo Tramannoni (Provincia di Fermo) che hanno preferito votarsela in seduta straordinaria anziché durante quell’assemblea dei soci e quel Cda di due giorni prima il cui esito era stato narrato come all’insegna del ‘volemose bene’, senza alcun riferimento al polverone estivo sollevato sulla gestione dell’ente. Un’armonia più ostentata che reale tanto che per il Cda era tempo di prendere le distanze dal bubbone delle polemiche che aveva imperversato in campagna elettorale intorno a un presidente diventato troppo ingombrante. Perciò, a meno di eventuali iniziative che lo sfiduciato potrà valutare, Luca Silvestri è il nuovo presidente e Santori resta nel Cda, per il momento. "Ai nuovi eletti – conclude la nota - il compito di garantire la continuità amministrativa e gestionale della Fondazione nel promuovere e sostenere iniziative in coerenza con i propri obiettivi statutari e la missione di servizio della Fondazione". Marisa Colibazzi