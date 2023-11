Sanzionata per ben 34 volte dall’autovelox: il ricorso va in Cassazione

Approda in Cassazione il ricorso di una cittadina che, nel 2017, era stata sanzionata a più riprese dall’autovelox installato dalla Provincia di Fermo lungo la provinciale Mezzina, in territorio di Montegranaro. Al pari di numerosi cittadini, imprenditori, rappresentanti che percorrono abitualmente quella strada e che, all’epoca, erano abituati al sistema Tutor ed erano ignari del fatto che in pieno agosto era stato sostituito con l’autovelox, questa cittadina aveva finito per essere sanzionata per ben 34 volte, collezionando da agosto a ottobre verbali da 190 euro (25) e da 62 euro (9), per un totale di poco più di 5300 euro, avverso ai quali, al pari di tanti altri automobilisti, aveva presentato ricorso al giudice di pace, difesa dall’avvocato Giovanni Calafiore e puntando sul fatto che la segnaletica non era chiara, che c’erano dei vizi nelle concessioni e via di questo passo. In prima istanza, il giudice di pace del Tribunale di Fermo aveva accolto il ricorso, facendo tirare un sospiro di sollievo alla ricorrente. Tra l’altro, nel frattempo, la Provincia aveva rimosso autovelox o tutor, lasciando senza alcun controllo un’arteria stradale fino a qualche tempo prima ritenuta pericolosissima. La Provincia aveva anche appellato la sentenza del giudice di pace, ottenendone l’accoglimento. E siamo arrivati a oggi, fine 2023. L’utente non vuole mollare e ha incaricato il legale di portare la causa in Cassazione. Di recente, la Provincia si è costituita in giudizio per cui la battaglia continuerà anche in quella sede. m.c.