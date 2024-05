Sanzioni per 32mila euro al titolare della discoteca

I carabinieri del Comando provinciale di Fermo, insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli, hanno concluso un accesso ispettivo presso una discoteca di Porto San Giorgio. In particolare, i militari del Nucleo ispettorato del lavoro, unitamente a militari della stazione di Porto San Giorgio, hanno effettuato un’attività che ha portato alla denuncia in stato di libertà del titolare del locale da ballo. Il motivo del deferimento è il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, l’omessa nomina del medico competente e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, l’inidoneità dei dispositivi di estinzione incendi e la presenza di materiale depositato che impediva l’utilizzo delle uscite di emergenza. Come conseguenza di queste violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sono state elevate anche ammende per un importo totale di circa 32.000 euro. La scoperta dei carabinieri mette in luce l’importanza del rispetto delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro e l’importanza di attuare misure preventive per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti e i clienti. La collaborazione tra le autorità competenti e i vari enti di controllo è essenziale per garantire il rispetto delle normative e la tutela della sicurezza di tutti. I carabinieri del Comando provinciale di Fermo ricordano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sul luogo di lavoro al fine di garantire la tutela della salute e dell’incolumità di tutti i dipendenti. L’accesso ispettivo rappresenta uno strumento fondamentale per verificare l’adempimento alle prescrizioni di legge e tutelare il benessere dei lavoratori.

