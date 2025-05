Sapori e tradizioni: una giornata dedicata alla cucina monastica

Una giornata di approfondimento dedicato alla cultura della gastronomia religiosa. Si terrà domenica 1 giungo alle 11 presso la sala riunioni del monastero delle Benedettine di Santa Vittoria in Matenano, il convegno dal titolo ‘La cucina monastica’, una giornata di approdi mento che affronterà temi come sapori e tradizioni nella cucina conventuale di Farfa, come l’influenza dei Farfensi abbia inciso sulla lavorazione dei campi nel territorio e come la cucina monastica abbia influenzato nel corso dei decenni le tradizioni gastronomiche delle comunità marchigiane. Ospiti e relatori: Elena Onori, direttrice del Museo del silenzio di Farai in Sabina; Carlo Verducci e Luigi Rossi, studiosi della storia dei Farfensi e dei Piceni; e Tommaso Lucchetti, docente dell’Università di Parma e specializzato negli studi della cucina monastica. Sicuramente un modo di approfondire e riscoprire la cucina storica.