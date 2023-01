Sarà inaugurato il campo da calcio

Si prospetta un 2023 ricco di iniziative e di novità per lo sport cittadino, a partire dal nuovo campo sportivo che l’industriale calzaturiero, Diego Della Valle, ha realizzato lungo la provinciale Brancadoro, a Casette d’Ete, la cui inaugurazione è prevista entro febbraio, mese durante il quale il Casette Calcio potrà finalmente tornare a disputare le partite ‘a casa sua’. "Ci sarà una stretta collaborazione tra proprietà (la famiglia Della Valle, ndr), Comune e società sportive" si limita ad anticipare l’assessore allo sport, Roberto Greci. L’impianto sarà sì, funzionale per allenamento e partite casalinghe del Casette, ma rappresenta una bella opportunità per il settore giovanile tanto più che obiettivo prioritario della proprietà era proprio quello di favorire la pratica sportiva tra i più piccoli. La gestione, le manutenzioni e la cura del verde (a partire dal manto erboso) al momento restano in capo alla proprietà. L’amministrazione ha lavorato anche per riportare tutte le squadre di calcio a disputare partite casalinghe nel territorio elpidiense "consolidando il legame con la città e abbattendo spese che sarebbero state pesanti da affrontare" dicono il sindaco Alessio Pignotti e l’assessore allo sport, Roberto Greci. "Abbiamo dato risposte concrete alle società che chiedevano spazi per le varie discipline e ne abbiamo attirato di nuove, tant’è che ci stiamo organizzando per un luogo dedicato alla disciplina dei tessuti aerei".