"Sarà l’anno delle aree Branella ed ex Cossiri"

Da 1 a 10 quale voto darebbe all’Amministrazione per i suoi primi 6 mesi al governo della città?

E’ la prima di alcune domande da noi poste al sindaco Valerio Vesprini e all’ex assessore e consigliere di minoranza, Christian De Luna, per avere un quadro della situazione politico amministrativa della città così come rappresentata da fonti contrapposte. Oggi spazio al primo cittadino, domani poi sarà la volta del consigliere di minoranza.

"Appare prematuro – dichiara Vesprini – arrivare a delle conclusioni dopo appena sei mesi di governo. L’inizio è certamente stato propositivo e incoraggiante, da 7. Ci stiamo muovendo bene, c’è una grande sinergia tra consiglieri ed assessori. Ci stiamo occupando dei lasciti della passata amministrazione ma c’è soprattutto la programmazione del nostro programma elettorale".

Il voto viene attribuito in base a quali valutazioni?

"Ripeto, sono poco incline a valutazioni perentorie dopo così poco tempo. I positivi riscontri sono per quello che già si è visto, c’è il ‘gioco di squadra’, il legame con le esigenze dei cittadini, la programmazione".

Quali le maggiori opere realizzate?

"Ci siamo occupati del settore turistico, proponendo cartelloni ricchi e variegati dall’estate alle festività natalizie. Abbiamo lavorato sul sociale in supporto alla fascia di popolazione più bisognosa. Il caro-energia è stato contrastato mettendo in sicurezza i conti del Comune, risparmiando dove possibile anche sull’illuminazione pubblica. Circa 400 mila euro sono stati destinati in favore degli impianti sportivi per urgenti interventi di manutenzione. Non dimentichiamo la cultura con una serie di iniziative davvero eccellenti tra cui un’apprezzata stagione teatrale: sta macinando numeri importanti, con attori e personaggi di primo piano".

Quelle che avrebbe dovuto affrontare e non l’ha fatto? Eventualmente per quale motivo?

"Non vivo di rammarico ma di stimoli a fare di più".

Quali dovrebbero essere le priorità da prendere in esame in questa seconda parte dell’anno?

"Vediamo con attenzione alla chiusura dell’accordo con il privato sulla questione Excelsior. In cantiere abbiamo la progettazione di un studio sulla viabilità cittadina, fatto da professionisti, per trovare soluzioni e modifiche efficaci. Dobbiamo occuparci del lungomare e supervisionare che i fondi del Pnrr vengano stanziati per la realizzazione del tratto a sud. Il 2023 sarà l’anno dell’area Branella ed area ex Cossiri, altri luoghi-chiave per lo sviluppo della città. Sarà anche l’anno del progetto di riqualificazione del mercato coperto e dell’Arena Europa. Ci concentreremo anche sulla partecipazione e sui giovani".

Da 1 a 10 un voto “motivato” per ciascun assessore

"Tutti 10, motivatissimi".

Da 1 a 10 anche un voto “motivato” sia per la maggioranza che per l’opposizione.

"Do un 10 anche alla maggioranza che sostiene tutti noi con capacità ed energie. Dell’opposizione non è giusto parlare perché non è una prerogativa del sindaco, li ringrazio se vorranno continuare con un atteggiamento costruttivo per il bene di Porto San Giorgio".

Silvio Sebastiani