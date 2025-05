Sara Mazzorana è la campionessa europea Wuca

Si chiama Sara Mazzorana, è una giovane promossa del ciclismo italiano, è umbra e più precisamente di Terni, ma corre per i colori della società Hg Cycling di Piane di Montegiorgio ed è appena divenuta la nuova campionessa europea Wuca. Una grande impresa sportiva per questa giovane, che non potendo partecipare alle Granfondo per effetto della norma federale che limita l’attività agli ex atleti agonisti, ha spostato la sua attenzione sulla ‘Ultracycling italiana Race Across Italy’ che prevedeva la prova valida per l’assegnazione del Campionato europeo Wuca per ciclisti non supportati.

In due mese Sara Mazzorana ha percorso 775 chilometri e 11.000 metri di dislivello, ma alla fine ha conquistato il titolo europeo. "Non avendo esperienza, mi sono dovuta affidare ai consigli di alcuni amici – racconta Sara - mi sono allenata con determinazione percorrendo circa 250 chilometri al giorno. E’ stata dura ma sono riuscita a conquistare il titolo europeo, che dedico a me stessa, al presidente Fabrizio Petritoli, a tutti coloro che amano il ciclismo".

"Sara Mazzorana ci ha regalato uno straordinario successo - afferma Fabrizio Petritoli - in un’attività che il nostro team non aveva mai disputato. Una ciclista, determinata e appassionata. E’ stata una delle vittorie più entusiasmanti della nostra storia".