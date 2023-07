Sarà un Carnevale estivo da record La sfilata con dodici carri allegorici

Il primo ad avere l’idea è stato Luciano Romanella, quasi 20 anni fa. Sognava un carnevale sotto il cielo stellato di luglio, per presentare le eccellenze del territorio, prodotti tipici, belle ragazze e migranti. Da allora il Carnevale estivo della costa fermana ha fatto tanta strada e si prepara a vivere la sua 19° edizione, sabato prossimo, a partire dalle 21,30. Tornano a sfilare i carri, ne arrivano dodici da Montegranaro, Monte Urano, Corridonia, con un gruppo mascherato che invece è di Porto Sant’Elpidio. La firma è come sempre di Marco Renzi, regista di Baraonda, il Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio, che vive la sua versione estiva più colorata e allegra che ci sia. L’assessore al commercio Mauro Torresi avrebbe voluto una maggiore partecipazione da parte delle realtà fermane al corteo ma intanto si raddoppia, quest’anno i carri sono realmente il doppio di quelli dell’anno scorso e si preannuncia un evento da record. Renzi spiega che due saranno i giri che i partecipanti compiranno, partendo dal Camping Valentina fino alla chalet Ondina e poi via Alberti, via Machiavelli, via Uso di Mare e di nuovo sul lungomare. Alle 23,30 all’anfiteatro la premiazione per il Moscone d’oro, in giuria i rappresentanti dei partecipanti stessi, quattro rappresentanti del comune di Cento. La musica è affidata al gruppo Monarka skin sound, per un momento veramente allegro e trascinante. Felice Luciano Romanella per una storia che non si ferma: "Le cose cambiano, si è sfilato anche in riva al mare, abbiamo anche fatto qualche errore, come quella volta che il Carnevale estivo si è fatto tra Lido Tre Archi e Porto Sant’Elpidio. Oggi è a casa, è un progetto che doveva andare avanti, il merito è di Marco Renzi che ha tenuto duro. Il mio sogno è un carnevale estivo di 3 giorni che parta da Tre Archi e arrivi a Porto San Giorgio sud".

L’assessore alla cultura Micol Lanzidei parla di una tradizione ormai consolidata, per Lido di Fermo sarà l’ennesima serata di successo: "Grazie al lavoro di Marco abbiamo riscoperto la maschera di Mengone Torcicolli e ottenuto il riconoscimento del carnevale storico. Siamo stati anche ospiti a Venezia e ci leghiamo a radici e tradizioni importanti, proprio per il grande lavoro che c’è dietro". Per l’assessore al turismo Annalisa Cerretani è l’ennesimo esempio di una stagione estiva particolarmente adatta ai bambini e alle famiglie, per rendere la costa fermana sempre più viva e vissuta. Gli stessi villaggi turistici promuovono la partecipazione al Baraonda Summer, si attende il pubblico delle grandi occasioni, per la festa fuori stagione più colorata e pazza che c’è.

Angelica Malvatani