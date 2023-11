Saranno piantumati 140 tra alberi e arbusti

Saranno 140 gli alberi e arbusti che saranno piantumati domenica (ore 10,30) in omaggio ai nati nel 2022 nel corso della ‘Festa dell’albero’ promossa da Legambiente nazionale, alla quale ha aderito il circolo locale di concerto con l’amministrazione comunale, contando sulla collaborazione di 13 plessi scolastici (su 15) della città: Aladino, Arcobaleno, Coccinelle, Collodi, De Amicis, Galilei, Grillo Parlante, Martiri, Mercantini, Peter Pan, Pennesi, Rodari e Sacra Famiglia. Alcune scuole hanno partecipato anche al progetto promosso per rappresentare un albero gigante, a cui ogni bambino aggiunge una foglia con un pensiero su come salvare gli alberi. Negli ultimi 3 anni sono state oltre 100 le piantumazioni a ogni ‘Festa dell’albero’, grazie alla collaborazione di cittadini, vivai come Vivarium, associazioni di quartiere, Comune e vivai forestali Amap. Un appuntamento ormai consolidato che, dunque, si ripeterà domenica con ritrovo in piazza Garibaldi, da dove si muoverà verso i luoghi in cui saranno effettuate le 140 piantumazioni. L’invito di Legambiente a quanti vorranno partecipare è di portare pala, vanga e annaffiatoio. Per le famiglie, ci saranno a disposizione anche delle piantine regalo.