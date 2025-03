Savini, prima seduta e Fermana col 4-3-3

Ha diretto, sotto un tepido sole, il primo allenamento in gialloblù e dovrà accelerare i tempi perché domenica si gioca una sfida molto importante per la classifica. Mirko Savini era alla Cops per la sua prima seduta da tecnico della Fermana, la prima delle tre che ha a disposizione prima dell’esordio. Poco da parlare ma molto da provare in campo per conoscere dal vivo una squadra che sicuramente già avrà avuto modo di seguire almeno in video, ma è chiaro che il campo da sempre il suo responso definitivo.

Domenica a Teramo è una di quelle gare dal coefficiente di difficoltà estremamente alto: gli uomini di Pomante sono in lotta per la piazza d’onore e sicuramente sono anche arrabbiati dopo la sconfitta di Sora che non ha fatto di certo piacere neanche in casa gialloblù. Savini deve anche fare i conti con scelte importanti come la sostituzione di Casucci squalificato per recidività in ammonizione. Dal primo allenamento è emerso che si potrebbe ripartire dal 4-3-3 anche se difficile avere un quadro della situazione avendo logicamente il tecnico mischiato le carte per conoscere meglio i suoi nuovi atleti.

Di certo le motivazioni che sono tante per il neo tecnico, dovranno essere trasmesse alla squadra in campo che deve tirare fuori il massimo in queste ultime otto giornate. Otto gare a disposizione per il terzo tecnico stagionale, esattamente quante ne ha avute lo scorso anno a disposizione Mnosconi che arrivò dopo Bruniera e Protti. Savini ha le stesse giornate a disposizione, arrivando dopo Bolzan e Brini, con la squadra all’ultimo posto proprio come dodici mesi fa. In quel caso il distacco era di un puntò dai play-out con un differenziale da colmare con la quint’ultima. Ora ci sono tre punti da colmare con il Notaresco (a dire il vero sono quattro perché a parità di punti gli abruzzesi sono messi meglio negli scontri diretti) terz’ultimo.

Tante similitudini dunque con l’ultima parte della scorsa stagione almeno in partenza per questa Fermana 3.0 che ora deve dimostrare in campo di volerla fortemente questa salvezza.

Roberto Cruciani