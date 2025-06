"Sbagliato tenere fuori i vari Terrenzi e Pignotti"

Non ci va tenero, il coordinatore della coalizione di Rossano Orsili, Franco Belletti nella disamina del voto, già proiettato verso le regionali. "L’esito del ballottaggio me l’aspettavo. Non c’era dubbio che, anche recuperando, avremmo perso" esordisce. "Non è stato capito il progetto che andava modificato in corso d’opera. Si è parlato di un progetto nuovo, di liste civiche ma già al primo turno era evidente che non era passato il concetto. Andavano messe in campo quelle persone che tanti ritenevano fossero parte del progetto, anche se non ci avevano messo la faccia perché considerate ‘il vecchio’. Chi? Alessio Terrenzi, Alessio Pignotti, Fabiano Alessandrini. Ma, con Calcinari c’erano Martinelli e altri con una storia politica di anni; con Piermartiri c’era il gruppo Lattanzi che è in politica da 30 anni: tutti ci hanno messo la faccia. Invece, nella nostra coalizione si sono volute tenere fuori persone che potevano dare un valore". Belletti ringrazia tutti quelli che si sono dati da fare e riconosce che "l’impegno di Orsili è stato ineccepibile. E’ stato uno dei sindaci che più si è speso per la campagna elettorale. Il progetto era bello, innovativo, ma quando si perde, un minimo di autocritica bisogna farla". La spaccatura nel Pd "ha pesato tantissimo – ammette Belletti - così come la poca incisività con cui sono state condotte le trattative con Romanelli dopo il primo turno: era un’occasione da cogliere anche per recuperare i rapporti nel Pd. Magari avremmo perso comunque ma almeno si sarebbero poste le basi per ricucire in vista delle regionali". Le regionali, appunto: che fare? "Come Partecipazione Democratica noi ci saremo sicuramente. Si consideri che ormai tutti i Comuni li ha presi il centrodestra. Abbiamo perso tutti. E allora, noi dobbiamo rimboccarci le maniche, trovare a Sant’Elpidio a Mare una persona valida (Terrenzi? ndr), riunificare il centrosinistra, dare una mano a Ricci, avere un nostro consigliere regionale e dare un senso a quanto successo".

Marisa Colibazzi