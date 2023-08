Sbanda con l’auto e va contro una macchina parcheggiata

Un 80enne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona, a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto ieri nel centro di Monte Vidon Combatte. L’uomo era alla guida della sua Fiat 500 e stava percorrendo via Roma in direzione Petritoli quando ha perso il controllo del mezzo che ha urtato un’utilitaria appena parcheggiata a bordo strada, alla cui guida c’era una donna ottantenne anche lei, residente a Monte Vidon Combatte. Nell’impatto, la Fiat 500 è finita in testacoda e ribaltata su un lato in mezzo alla strada. Sul luogo dell’incidente è giunto il 118 che ha prestato le prime cure all’anziano e ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso oltre ai vigili del fuoco del comando di Fermo per la messa in sicurezza delle auto. Icaro è atterrato a poca distanza dal luogo dell’accaduto, Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Petritoli.

p. p.