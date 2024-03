Scacco matto agli avversari. Il Circolo Fermo vola in serie A

C’è una palestra speciale che non è fatta di pesi o di attività fisica. In realtà ad allenarsi è il cervello, grazie al gioco degli scacchi, una tradizione che a Fermo cresce e, per fortuna, si moltiplica anche tra i giovanissimi. Si è concluso il Cis regionale Marche, con una partecipazione record: 152 giocatori, per quattro categorie: serie B, serie C e due gironi di promozione. Il Circolo Scacchi Fermo, che negli ultimi anni ha visto una crescita di presenze giovanili, ha compiuto un’impresa notevole: delle 6 squadre in gara (2 in serie B e 4 in promozione, divise tra i 2 gironi), ben due si sono aggiudicate la promozione nella serie successiva. La squadra di serie B composta da Daniele Paci, Stefano Paci, Michele Donati, Stefano Giampieri e Luca Gattafoni, ha stravinto il girone assicurandosi il passaggio in A per il prossimo anno. La soddisfazione dei veterani però è nella crescita dei piccoli, come spiega Daniele Paci: "Abbiamo partecipato con sei squadre perché il movimento scacchi è cresciuto tantissimo grazie all’impegno immenso che ci mette Michele Donati. È un maestro vero, tiene corsi nelle scuole ed è riuscito a coinvolgere giovani e giovanissimi in qualcosa di impegnativo, divertente sì ma di certo molto diverso dai giochi on line". La squadra Giovani FM della promozione composta da Nicola Borghini, Federico Giorgetti, Matteo Calcinaro e Sebastiano Ripani, di età compresa tra 8 anni ancora da compiere e 13 anni soltanto hanno raggiunto il 3 posto, guadagnandosi la promozione in serie C, passano le prime 2 ma seconda è arrivata San Marino che non "prende posto" per la promozione. Dunque davvero un risultato incredibile, tra loro c’è il piccolo di casa, Sebastiano, che ha cominciato da qualche mese ma ha già dimostrato un enorme talento. Mamma Alessia commenta: "Ci troviamo benissimo, in un ambiente rilassato ed informale, ma allo stesso tempo quando si tratta di scacchi si fa sul serio. Mio figlio è il giocatore in famiglia e grazie al maestro del club Michele Donati, non solo sta coltivando la sua passione e raggiungendo i primi risultati agonistici, ma soprattutto ha trovato un gruppo di giocatori di tutte le età pronti ad accoglierlo da pari. Il rispetto e la stima reciproca che hanno questi ragazzi a prescindere dall’età e dalle qualità scacchistiche, è davvero l’aspetto migliore".

Ottima anche la prestazione di un’altra squadra che ha sfiorato la promozione, arrivando pari punti ma battuta per spareggio tecnico, con Tommaso Trasatti, Filippo Viozzi, Matteo Farina, Filippo Trasatti e Nicola Capocasa. Gli allenamenti di questo che è un vero e proprio sport si tengono al centro sociale Villa Vitali, poi si viaggia per sfidare il mondo intero, con una scacchiera in bianco e nero che racconta la vita e le sue emozioni.

Angelica Malvatani