Scalmanate e Single F.C. si aggiudicano il Torneo di Triangolo

Il ricreatorio San Carlo di Fermo non è solo un parco cittadino: è il luogo dove sono cresciute intere generazioni di ragazzi e ragazze. Tra questi, i giovani che sin dalla fine degli anni ’80 si sono sfidati in innumerevoli tornei di calcetto sul cemento, con regole speciali che solo chi si è seduto su quei gradoni prima di entrare in campo, conserva nel cuore.

Sono diventati padri, quei ragazzi, e qualcuno ha pensato, da anni ormai, di tramandare la tradizione con il ‘Torneo di Triangolo delle scuole medie del fermano’. "Ringrazio i genitori che, con pazienza accompagnano i figli a giocare- ha sottolineato l’organizzatore Sergio Budel in occasione delle premiazioni alla presenza dell’assessore allo sport Alberto Scarfini- molti hanno fatto la spola da Porto San Giorgio per giorni. Come sempre, cena presso la pizzeria ‘La Pizzicosa’ per le squadre finaliste e buoni acquisto per materiale scolastico all’IC di appartenenza delle classi vincitrici del torneo con 16 team maschili e 4 femminili, partecipanti".

Per le ragazze, finale tutta fermana tra le classi dell’IC ‘Betti’ con le ‘Teenagers’ che, dopo il pareggio al termine dei tempi regolamentari con il risultato di 0-1 ai rigori, hanno ceduto la coppa alle ‘Scalmanate’: Caterina Cinti, Mariasole Vallesi, Letizia Sagripanti, Vittoria Ciccalè, Anita De Carolis e Giorgia Manamini.

Nella finalissima maschile, a segnare il goal partita contro gli ‘ImBETTIbili’ dell’IC ‘Betti’, capitan Francesco Sarchiè dei ‘Single F.C.’ dell’IC ‘Nardi’ di Porto San Giorgio con Federico Bordoni, Edoardo Sabbatini, Diego Splendiani, Lorenzo Piunti, Elia Carbini. Miglior Portiere. Davide Tortora (Imbettibili); A Francesco Sarchiè, il premio Capocannoniere.

Gaia Capponi