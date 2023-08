Scambio di testi scolastici per medie e superiori a Fermo e Montegiorgio

Torna ‘LibriRiù’, il mercato riservato allo scambio, anche nella forma della compra-vendita, dei testi scolastici usati. Dal 18 agosto al 17 settembre tutti i giorni dalle 18.30 alle 20.30 (fino alle 23 nei giovedì del Mercatino, ndr) in una nuova location: Oratorio della parrocchia di San Domenico in largo Maranesi a Fermo. L’iniziativa sarà attiva anche a Montegiorgio nei locali della Nuova Falegnameria in largo Leopardi, 18.30-20.30 tranne sabato e domenica. "Con LibriRiù - ha spiegato l’assessore Mirco Giampieri – gli studenti delle scuole medie e superiori potranno trovare un momento per socializzare, responsabilizzarsi e risparmiare. Il ringraziamento a chi rende possibile questa opportunità cresciuta negli anni: Regione Marche, l’Ambito Territoriale sociale XIX, l’Arcidiocesi di Fermo per la gratuità dell’oratorio e le associazioni che gestiranno i rispettivi mercatini". Ogni studente avrà a disposizione uno spazio dove esporre i propri volumi eo lasciare gli elenchi per un eventuale e successivo incontro anche fuori dagli spazi suddetti, in completa autonomia, con chi avrà trovato il libro di cui ha bisogno con la possibilità di consultare il testo e di verificarne la validità indipendentemente dal codice di riferimento. "Se siamo arrivati all’undicesima edizione - ha aggiunto l’assessora ai servizi sociali di Montegiorgio Giordana Bacalini - significa che il servizio offerto è necessario per più motivi, non ultimo quello della salvaguardia dell’ambiente attraverso il riuso al fine di evitare il consumo di carta e di supportare, economicamente, le famiglie nell’acquisto dei suddetti testi". Ragazzi e famiglie saranno assistiti dalle operatrici delle associazioni ‘Liberalibri’ e ‘L’Albero della Vita’ che si occuperanno dell’organizzazione degli spazi espositivi, delle operazioni di scambio e di confronto tra le due postazioni di Fermo e Montegiorgio. "Noi abbiamo solo reso disponibili i locali per questo progetto" ha concluso Don Michele Rogante, parroco a di San Domenico.