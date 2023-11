All'alt dei carabinieri scappano in auto e poi a piedi: è caccia alla banda dei furti

Fermo, 17 novembre 2023 – Erano stati segnalati a bordo di una Alfa Romeo Giulietta bianca come probabili componenti di una banda che aveva messo a segno una serie di furti in abitazione ma, alla vista dei carabinieri che li seguivano, il conducente dell’auto ha spinto il piede sull’acceleratore dando vita ad una rocambolesca fuga tra Fermo e Porto Sant’Elpidio. Una fuga in auto terminata con uno schianto e poi continuata a piedi. È caccia aperta ai quattro malviventi che nella notte hanno seminato il panico nelle vie cittadine, lungo la Statale Adriatica e infine in contrada San Michele di Fermo.

Furti in appartamenti

Tutto è iniziato con la segnalazione di diversi colpi in appartamento tra Fermo e Porto San Giorgio. Segnalazione che ha fatto alzare le antenne delle forze dell’ordine, in primis i militari dell’Arma, che hanno intensificato i controlli lungo le strade del territorio. In serata i carabinieri hanno avvistato l’auto sospetta, con quattro uomini a bordo, che transitava verso nord all’altezza del camping “Le Mimose” di Porto Sant’Elpidio. A quel punto hanno iniziato a pedinarla, ma i malviventi si sono accorti che erano seguiti e hanno tentato la fuga a tutta velocità. Incurante dei passanti e dei i veicoli in transito, il conducente ha raggiunto la Statale Adriatica e si è diretto verso sud. All’altezza di contrada San Michele ha svoltato verso monte, ma sempre con i militari dell’Arma alle costole. Alla fine l’auto ha sbandato andando a schiantarsi contro un’utilitaria parcheggiata. I fuggitivi hanno abbandonato l’Alfa Romeo Giulietta, ormai inutilizzabile, e sono scappati a piedi facendo perdere le loro tracce con il favore dell’oscurità. I carabinieri, intervenuti in massa sul posto dello schianto, hanno rastrellato tutta la zona in ogni palmo ma i competenti della banda si erano ormai volatilizzati. Nell’auto sono stati trovati arnesi da scasso. La caccia all’uomo è andata avanti tutta la notte ed è ancora in corso.