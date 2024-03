Scappa dopo l’incidente: preso e multato

Aveva centrato lo specchio retrovisore di un’auto e si era dato alla fuga: la polizia stradale, però, lo ha rintracciato. Il 5 marzo un automobilista, mentre si trovava a un semaforo di Lido di Fermo lungo la strada statale Adriatica, era stato sorpassato a forte velocità da una vettura nera che, con il proprio specchio retrovisore lato passeggero, aveva colpito quello sinistro di un’utilitaria, che aveva subito la rottura totale. Il giovane conducente, vedendo che l’altro automobilista non si era fermato, dopo aver raccolto i frammenti caduti sull’asfalto dopo l’impatto, tra cui un pezzo di plastica nera, si era rivolto alla polizia stradale di Fermo, che aveva avviato immediatamente le indagini. Dal detrito fornito dal giovane gli specialisti della polizia hanno ricavato la scritta "Made in the United Kingdom", che ha fornito il luogo di produzione del componente. Con l’attenta analisi dei video registrati dai sistemi di sicurezza comunali, tra tutte le auto scure transitate, hanno individuato una Volvo che, pur appartenendo ad una casa automobilistica svedese, negli anni 2000 produceva alcuni modelli in Gran Bretagna. Hanno convocato quindi il proprietario dell’auto, che presentava danni compatibili con l’incidente, il quale ha ammesso la propria responsabilità. Il conducente è stato pertanto sanzionato per essersi dato alla fuga dopo aver provocato un sinistro stradale con danni a cose ed aver effettuato un sorpasso senza rispettare le norme di sicurezza.