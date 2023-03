Scappano alla vista dei poliziotti Refurtiva abbandonata a Tre Archi

Alla vista dei poliziotti hanno abbandonato la refurtiva ed è emerso che era uno dei computer portatili rubato nella sede di Confindustria. È accaduto durante i controlli svolti nel quartiere di Lido Tre Archi quando l’attenzione degli uomini della Questura è stata attirata da una valigetta di colore nero abbandonata su di una bicicletta dietro ad una colonna in via Togliatti. All’interno gli agenti hanno rinvenuto un computer trafugato appena quattro giorni fa dalla sede di Confindustria di Fermo e riconosciuto immediatamente dai poliziotti grazie alla recente denuncia di furto. La persona alla guida della bicicletta si è imbattuta involontariamente negli agenti impegnati nei controlli e, sapendo di essere in possesso della refurtiva, ha deciso di abbandonare velocemente la valigetta e il mezzo a due ruote, per poi dileguarsi. Durante i servizi di controllo del territorio svolti dagli uomini della questura unitamente ai cinofili della Guardia di Finanza, ai carabinieri del Comando provinciale e alla polizia locale di Porto Sant’Elpidio sono state identificate 160 persone, controllati 102 veicoli, elevate 21 contestazioni al codice della strada, sequestrati 2 veicoli, effettuati 22 posti di controllo e sottoposti a verifica 10 esercizi pubblici.