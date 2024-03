Scappano dalla casa famiglia. Ritrovate le due minorenni

Sicuramente stavano programmando quella fuga da tempo e, quando è capitato il momento propizio, se la sono data a gambe. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri quando due ragazzine minorenni sono riuscite a scappare dalla comunità casa di accoglienza Sangiorgio e far perdere momentaneamente le loro tracce. Gli operatori si sono subito messi alla ricerca delle due minori e nel frattempo hanno allertato la polizia, che è giunta sul posto in pochi minuti. La velocità di azione ha permesso di attivare il rastrellamento della città in tempi brevi e le due ragazzine sono state avvistate nei pressi della ferrovia dove, con un intervento fulmineo, gli uomini della questura sono riusciti a bloccarle, evitando che attraversassero le rotaie e quindi che mettessero a repentaglio la loro incolumità. Le due minorenni, però, approfittando del fatto che gli agenti erano impegnati ad evitare il loro passaggio sulla ferrovia, sono riuscite a trovare un’altra via di fuga e a scappare nuovamente attraversando le vie adiacenti alle rotaie. E’ stata una fuga breve perché i poliziotti hanno fatto scattare un’azione a tenaglia con la quale hanno incastrato le due fuggitive, per poi bloccarle definitivamente e riconsegnarle ai responsabili della comunità per essere reinserite nel programma di recupero familiare.

Fabio Castori