Fermo, scappano senza pagare il conto. Tre giovani a processo

Pranzano e fuggono senza pagare il conto

Fermo, 17 marzo 2023 – Si erano recati in tre al ristorante, tutti giovani magrebini, e, dopo aver consumato il pranzo, si erano allontanati senza pagare il conto. Il proprietario aveva subito allertato la polizia, che li aveva identificati con l’aiuto di un dipendente dell’attività e li aveva denunciati.

I tre sono stati rinviati a giudizio e saranno chiamati a rispondere davanti al giudice del tribunale di Fermo del reato di insolvenza fraudolenta. I mangiatori a sbafo erano finiti nei guai dopo che i poliziotti erano arrivati sul posto e avevano raggiunto il dipendente messosi all’inseguimento del terzetto, con il quale erano stati in costante contatto telefonico, e avevano individuato due dei responsabili della consumazione ’a scrocco’, mentre il terzo aveva fatto perdere le proprie tracce. Con il titolare del ristorante era stata ricostruita la dinamica dei fatti. I clienti erano arrivati e si erano seduti al tavolo, per poi consumare un pasto alla carta. Poi la richiesta del conto da parte di uno di loro, la finta di avvicinarsi alla cassa per pagare, mentre gli altri due si erano allontanati indisturbati.

Improvvisamente anche l’apparente ’pagatore’ aveva girato i tacchi e se n’era andato. I due stranieri, entrambi già noti per la commissione di reati contro il patrimonio, erano stati fermati dagli agenti e denunciati per il reato di insolvenza fraudolenta anche in considerazione del fatto che non avevano al seguito alcuna somma di denaro e che, quindi, non avevano alcuna intenzione di pagare il conto. Tornati sul posto i poliziotti avevano analizzato le immagini della videosorveglianza e identificato anche il terzo componente del gruppo di mangiatori a sbafo, un 30enne nordafricano già noto alle forze dell’ordine, che era stato segnalato alla Procura per lo stesso reato.