Scarpa presidente "Un grande impegno"

Nella suggestiva cornice di Villa Ester si è svolta la festa d’estate del Club Lions di Fermo – Porto San Giorgio. L’occasione è servita anche per formalizzare l’insediamento del nuovo presidente del club, Giuseppe Scarpa, che sostituisce Dante Vecchiola. Nel discorso introduttivo il neopresidente ha sottolineato che, dal suo ingresso nel club come socio nel 1997 a quello di presidente: "Non sono venuti mai meno la dedizione e l’entusiasmo di quanto abbiamo realizziamo a beneficio del prossimo: con lo stesso spirito con cui ho mosso i passi nell’Unitalsi, da presidente, intendo intraprendere, nuove strade a beneficio della collettività".