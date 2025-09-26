Dalle scarpe da donna a quelle da Formula Uno

Fermo, 26 settembre 2025 – Dalle scarpe da donna create con materiali preziosi (anche oro, pietre e coralli) alle scarpe da pilota automobilistico: non si pone confini la creatività dello stilista Marco Massetti che, da qualche anno, stava incubando il progetto 1Speed, ispirandosi al mondo delle corse automobilistiche.

Ci ha lavorato con tale caparbietà e perseveranza arrivando ad ottenere l’omologazione Fia (Federazione Automobilistica) 8856-2018 “che non è così semplice da raggiungere, dovendo superare testi rigorosi sul prodotto finito e sugli stessi componenti” spiega Massetti affiancato da Gianluigi Bianchini, altro profondo conoscitore del motorsport internazionale. Dalla loro collaborazione è nata una scarpa unica, che fonde tecnologia, innovazione e stile italiano che va sotto il logo 1Speed - Fia Approved, realizzata in 3 linee: la Professional, omologata Fia, dedicata alle competizioni moderne, in pelle di canguro, leggera e avvolgente, con suola ultra performante resistente a oli e idrocarburi, garantisce comfort assoluto e prestazioni esaltanti; la Historique, pensata per gli amanti delle auto storiche (non occorre l’omologazione Fia) in materiali di pregio come nappa, vitello e canguro; la Luxury: una linea più esclusiva, uomo donna, ispirata al motorsport, senza vincoli di omologazione, in pellami rari e preziosi (coccodrillo, struzzo, pitone) è il top di gamma per chi cerca lusso, artigianalità e unicità. Un progetto che ha già ottenuto riconoscimenti prestigiosi in ambito internazionale, anche a New York. Ha detto bene il sindaco di Sant’Elpidio a Mare (dove ha sede la Marco Massetti, nell’outlet village ‘Il Castagno’, in zona Brancadoro), Gionata Calcinari, accogliendo in Comune Massetti, col progetto di calzature tutto made in Italy: “Di questi tempi non è facile lavorare in un settore in forte difficoltà come il calzaturiero ma poi ci sono imprenditori che hanno una visione e mettono la loro creatività su progetti che guardano avanti e vanno oltre e, nel contempo, restano saldamente attaccati al loro territorio”.

Un pregio che gli ha riconosciuto anche il presidente del consiglio comunale, Simone Trasarti, intervenuto con gli assessori Francesco Tofoni e Silvia Tiburzi. Gli ha fatto eco il sindaco di Porto Sant’Elpidio (dove Massetti risiede), Massimiliano Ciarpella, presente con l’assessore Elisa Torresi, evidenziando “creatività, impegno passione e, appunto, visione di Massetti, che ringraziamo per quello che fa e per essere da stimolo per la città”.