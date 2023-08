Scarpe e borse negli Usa Il viaggio di sei influencer

di Vittorio Bellagamba

"Ho visitato delle aziende e ho visto davvero come nasce una scarpa". È questo uno dei commenti dei sei influencer americani che hanno visitato le aziende del distretto del fermano-maceratese grazie al progetto ’Oltre Frontiera’ pianificato da Regione e Svem d’intesa dall’Azienda Speciale Linea della Camera di commercio e dall’Ice Istituto per il Commercio con l’Estero. Per quattro giorni sono entrati e usciti da alcune fabbriche di calzature, ma non solo. Perché quando si gira per il distretto fermano-maceratese ci si imbatte nei pellami, da cui nascono poltrone esclusive e accessori, e nel buon cibo, reso unico dalle colline ricche di eccellenze. Cosa hanno lasciato? Reel, stories, post, video, interviste, quel mondo digital su cui le aziende manifatturiere stanno investendo risorse, anche ai nuovi bandi della Regione Marche. "Il follow up è fondamentale, i risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta – commenta Andrea Santori imprenditore del fermano e presidente della Società di Sviluppo Europa Marche – e la soddisfazione per quanto visto, gli ospiti l’hanno mostrata con i loro post via social. Olga Ferrara, Ann Caruso, Diego Dandy in the Bronx, Domenico Vacca e la moglie Eleonora Pieroni, Tijana Ibrahimovic. La Ferrara, tra i vari contenuti, ha realizzato un Reel accompagnato dalla musica dei Ricchi e Poveri in cui racconta l’esperienza: "Ho imparato tanto in questo viaggio, le Marche sono una regione incredibile con una lunga tradizione di artigianato, con esperti operai che tramandano la manifattura alle nuove generazioni. Nelle Marche – ha spiegato Ferrara ai suoi followers – nascono scarpe, borse e altri prodotti di incredibile qualità. Non potete fare a meno di visitare questa regione". Linea di racconto simile per Dandy in the Bronx: "Non conoscevo le Marche e la loro storia, ma ho imparato tanto. Questa regione è incredibile, non si può fare a meno di vistarla". Per Ann Caruso, brand consultant e fashion stylist il progetto ‘Oltre Frontiera’ "mi ha permesso di comprendere la tipologia di business, la qualità del prodotto e soprattutto che sono tantissimi i poli produttivi di incredibili brand che non si preoccupano solo di prodotti, ma del benessere delle persone che li realizzano". Ogni influencer scelto per partecipare al progetto ha quindi raccontato a modo suo il distretto. "Questo volevamo, colpire la curiosità di chi è abituato a muoversi all’interno del moda, tra un brand e altro. Far comprendere l’unicum che c’è dietro ogni singolo prodotto è, in un mercato complesso come quello americano, fondamentale. Come lo è la strategia pensata insieme con l’assessore Andrea Maria Antonini, che permetterà di proseguire la campagna d’America grazie alla fiera di Las Vegas in programma tra pochi giorni – ha aggiunto Andrea Santori presidente della Svem – e questo è solo un primo passo, sappiamo bene che il percorso è lungo".