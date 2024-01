Scarpe rosse d’autore contro i femminicidi: a ogni calzatura dedicato un nome di donna

Fermo, 227 gennaio 2024 – La scarpa rossa è simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e gli imprenditori calzaturieri italiani e del distretto calzaturiero del fermano aderenti a Confindustria, hanno voluto dare il loro contributo realizzando un paio di calzature rosse come simbolo della loro artigianalità e creatività.

La mostra ’Scarpe Rosse – Quando il design diventa Simbolo’ è stata inaugurata ieri a Palazzo dei Priori. La mostra prende vita nel 2021 dall’idea di un gruppo di volontarie del centro antiviolenza Kore di Vigevano ed è stata esposta in diverse location italiane. Colpiti dagli ultimi fatti di cronaca gli imprenditori fermani con le loro creazioni hanno dato concreta dimostrazione della loro sensibilità nel volere dire un netto "no" alla violenza di genere e ad ogni calzatura è stato dedicato un nome di donna.

L’inaugurazione della mostra (Foto Zeppilli)

Micol Lanzidei, assessore Cultura e Pari Opportunità, ha dichiarato: "Dal 2009 le scarpe rosse hanno assunto un valore iconico. In tutto il mondo è diventato il simbolo della lotta ai femminicidi. La mostra che abbiamo organizzato è un seme per un futuro nel quale le donne non devono più avere paura".

Parola agli studenti della Masterclass

Gli studenti dell’Ipsia di Fermo che frequentano la Masterclass voluta dalla maison del lusso Fendi hanno presentato ieri due modelli che sintetizzano le proprie interpretazioni di Scarpe Rosse. Alessandro, lo studente che ha illustrato come è stato realizzato il progetto, ha detto: "Il progetto ci ha permesso di ideare e realizzare le scarpe per trasmettere un messaggio così importante attraverso l’arte e la creatività. La nostra creazione è ispirata alla lotta contro la violenza sulle donne. Le scarpe rosse decollete che simboleggiano la forza e la determinazione necessarie per contrastare questo grave problema. Sulla punta della mia decollete è intagliata l’impronta di una mano simbolo della violenza fisica inflitta alle donne. Sotto l’impronta abbiamo realizzato uno strato di pelle oro per rappresentare la preziosità della vita delle donne. In questa scarpa abbiamo voluto sintetizzare la tragica storia di Jessica Malj che ha perso la vita per difendere sua madre da un padre violento. Il tacco di questa scarpa porta inciso il nome di questa donna coraggiosa".

La scarpa rossa realizzata dalla studentessa Eleonora, invece, "è dedicata a Giuseppina Traini uccisa da una coltellata all’addome inferta dal marito con la motivazione di aver messo fine alla sua sofferenza poiché malata".