Scarpe, sostenibilità e fantasia: "Il futuro si costruisce a scuola"

Una storia per raccontare le scarpe e immaginare un futuro più sostenibile. È il senso della 18esima edizione del concorso organizzato dall’associazione culturale Spazio ambiente, il presidente Robertino Perfetti negli anni ha coinvolto circa 14mila ragazzi delle scuole primarie, 3ª, 4ª e 5ª elementare, invitandoli a confrontarsi in classe su una tematica ambientale e sociale: "Quest’anno torniamo ad un argomento legato al consumo responsabile sul tema della scarpa. Fermo è il distretto naturale nel quale sviluppare una riflessione simile. L’idea era proprio questa, il comune ha abbracciato l’iniziativa, per stimolare le classi a raccontarci la percezione e l’idea di scarpa, non solo come oggetto ma come valore, riconoscibilità, per far parte di un gruppo, per sentirsi insieme. Quella scarpa ha una vita e vogliamo che ci ragionino, c’è anche il tema del fantastico, la scarpa che diventa altro. Una volta raccolte le storie, saranno valutate e inserite on line, dove saranno votate, due i premi per chi ha più voti, poi ci sarà una giuria che vedrà la presenza di tutti i partner e gli enti patrocinanti, Regione, università di Macerata, Legambiente, il comune di Fermo e gli altri partner privati, Dami, la Rainbow, la casa editrice Eli che pubblicherà in un libro tutti i lavori arrivati".

Nuovo partner l’Unione stilisti Marche che disegneranno la loro idea di calzatura fantastica, bella e utile a illustrare il libro che verrà: "Alla fine il testo sarà donato alla fondazione Sagrini, i bambini scrivono fiabe e storie per altri bambini meno fortunati, questo è il progetto", conclude Perfetti. Un’idea che ha l’appoggio dell’assessore alla cultura Micol Lanzidei che apre il teatro dell’Aquila per l’evento finale, l’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi spiega che la sostenibilità è un approccio integrato, raccontare il made in Italy nella calzatura è già l’approccio giusto: "Stimoliamo gli adulti attraverso i ragazzi che sono più sensibili e sono in grado di passare il messaggio in maniera adeguata. Andiamo sempre alla ricerca di iniziative sane per veicolare un messaggio forte, le scuole rispondono sempre". Riccardo Pigini della casa editrice Eli spiega che le aziende sono chiamate a dare un esempio: "Noi che siamo editori e stampatori ci serviamo di cartiere certificate per cui per ogni albero tagliato se ne piantano due". Laura Censi è la coordinatrice del Sagrini, racconta di un’esperienza che porta emozioni: "Noi accogliamo mamme vittime di violenza, con i loro piccoli da 0 a 17 anni, uno dei nostri bimbi lo scorso anno è stato premiato in questo concorso e quasi si sentiva male dall’emozione che non aveva mai vissuto. Siamo davvero felici di essere in questo circuito". Mario Lauro dell’Unione stilisti Marche assicura che gli stilisti realizzeranno progetti affascinanti, sperando che ispirino i più giovani a costruire qualcosa per il loro futuro. l’appoggio della Regione lo conferma la consigliera Jessica Marcozzi che parla di una iniziativa di grande valore, partire dai piccoli è fondamentale: "L’argomento ci tocca in modo particolare. Siamo nel distretto calzaturiero, è bene far raccontare ai ragazzi la scarpa, per capire come la vedono, come immaginano un oggetto così significativo che richiede manualità".

Le scuole primarie di tutte le Marche devono aderire entro il 18 dicembre, poi le storie e i lavori dovranno essere consegnati entro marzo 2024, i partecipanti verranno a Fermo e visiteranno la città, per un’occasione che resterà nei loro ricordi a lungo.

Angelica Malvatani