Scatole di Natale per chi ha davvero bisogno

Le Scatole di Natale sono tornate. Si tratta di preparare scatole piene di cose buone e belle, da donare a chi nei giorni di festa non avrà il conforto della famiglia e di un albero pieno di regali. Tutti possono partecipare perché farlo è davvero facile. Basta prendere una scatola di scarpe, riempirla di una cosa golosa, una cosa calda, un passatempo e una cosa per l’igiene personale. I centri di raccolta: a Fermo la Croce Verde, tutti i giorni, il centro sociale Villa Vitali, da lunedì a venerdì 14.-16, il centro sociale di Campiglione, da lunedì a domenica dalle 15 in poi, il centro sociale Santa Caterina, martedì e giovedì 18.00-19.30, il centro sociale di Lido di Fermo, da lunedì a domenica 13-15, 20-24; A Porto San Giorgio la Croce Azzurra tutti i giorni, la Caritas parrocchiale Gesù Redentore, da lunedì a venerdì 15-18, la Polisportiva Mandolesi da lunedì a sabato 15-19, il campo sportivo Pelloni da lunedì a sabato 15.00-19.00 o contattando i volontari su Facebook. I pacchi andranno alla Casa Sagrini, Don Ricci, Caritas Parrocchiale Santa Petronilla, Caritas Parrocchiale Gesù Redentore-Porto San Giorgio. Si può aderire fino al 17 dicembre.