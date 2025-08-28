Scatta il blitz nella bisca clandestina. La polizia denuncia ben 17 persone

Molto più di una semplice bisca clandestina in cui si praticava il gioco d’azzardo: quella scoperta dai poliziotti della Squadra Mobile di Fermo dopo il blitz scattato poco dopo la mezzanotte di venerdì scorso e proseguito fino alle 3, era una casa da gioco gestita dalla criminalità organizzata, meta privilegiata di facoltosi imprenditori di nazionalità cinese che arrivavano nella frazione di Casette d’Ete anche da fuori regione (Monza, Prato, Empoli, etc). Una bisca per gente danarosa. L’organizzazione andava avanti da almeno 4-5 mesi all’interno di un fabbricato posto all’inizio dell’abitato di Casette, che si affaccia proprio sulla strada principale: una ex fabbrica (una porzione della quale, al piano terra è ancora destinata a laboratorio, mentre nella palazzina attigua sono stati ricavati alloggi e in entrambi i casi estranei ai fatti) in cui al momento del blitz ad opera di una ventina di poliziotti in divisa e in borghese, con cani al seguito, erano presenti almeno una cinquantina di persone, comprese alcune giovanissime ragazze, tutti di nazionalità cinese, intenti al gioco d’azzardo e non solo. Sono stati identificati 17 uomini, tutti portati in Questura e deferiti all’Autorità Giudiziaria, mentre gli altri non erano impegnati nel gioco per cui sono stati visti allontanarsi verso le loro auto. Sono state sequestrate rilevanti somme di denaro e diverse attrezzature da gioco e lo stesso immobile è stato posto sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con l’apposizione di sigilli su entrambi gli ingressi.

L’indagine era partita qualche settimana fa, sulla scorta di segnalazioni dei residenti insospettiti per l’insolita attività, per lo più notturna, nel fabbricato dove, da qualche mese, era stata affissa una insegna in cinese ‘Huaren Club Italia Aps’. Nel parcheggio adiacente, di sera, arrivavano quantità di auto di grossa cilindrata, guidate da cinesi. Dopo indagini e appostamenti, i poliziotti hanno appurato l’andirivieni di svariate persone e nella notte tra venerdì e sabato scorsi, sono entrati in azione, facendo irruzione nell’edificio e scoprendo le illecite attività che vi venivano svolte. Gli agenti hanno trovato diverse stanze da gioco, tutte numerate e con regole scritte del gioco d’azzardo, oltre che delle bevande a pagamento (gente del posto riferisce di centinaia di bottiglie lasciate fuori dal fabbricato nei giorni di raccolta del vetro). In tre di queste stanze, venivano sorpresi uomini intenti a giocare d’azzardo, utilizzando molto denaro contante, tessere e dadi per giochi di poker cinesi. C’erano anche un magazzino di stoccaggio di derrate alimentari e due locali adibiti a disco club, con divanetti, specchi e luci stroboscopiche, con donne orientali vestite in maniera succinta che non hanno chiarito in maniera credibile perché erano lì.

Il gestore della struttura non era presente, ma i poliziotti hanno trovato un tizio che ha riferito di svolgere mansioni di barman e controllo dei tavoli da gioco. È stata rilevata la mancanza di requisiti e della documentazione necessaria per somministrare alimenti e bevande, e nel bancone della zona bar sono stati sequestrati 13mila euro, soldi ritenuti provento di attività illecite. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli investigatori, anche con la collaborazione di squadre mobili delle città di provenienza dei facoltosi cinesi.

Marisa Colibazzi