Scatta la raccolta dei rifiuti elettrici

Ambiente e corretta gestione dei rifiuti. Un progetto con cui incrementare lo smaltimento e dare nuova vita ai Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. È quello che viene avviato, nell’ambito di un nuovo progetto che si chiama ‘Diamo una scossa alla raccolta differenziata’, da Comune e Asite. Si comincia questa mattina, fino alle 12,30 in Piazzale Tupini, nel corso del mercato settimanale, ci sarà un mezzo speciale verrà messo a disposizione dei residenti per raccogliere apparecchiature elettriche ed elettroniche come ad esempio televisori, computer, cellulari, lampade, neon ecc, in disuso. Il conferimento alla postazione mobile Raee Car è gratuito, indipendentemente dal materiale e numero di pezzi conferiti. Il mezzo con cadenza quindicinale e in precise fasce orarie, che verranno opportunamente comunicate tramite social e sito web Asite, sosterà in punti specifici della città, dove i cittadini potranno conferire i Raee senza prenotarsi preventivamente. L’iniziativa verrà ripetuta sempre in piazzale Tupini anche sabato 25 febbraio, sempre dalle 8,30 alle 12,30. A partire dal mese di marzo, in alcune zone del Comune saranno posizionati dei contenitori dedicati alla raccolta di una parte dei rifiuti Raee, i cosiddetti Micro Raee. Di quest’ultima categoria fanno parte tutte quelle apparecchiature elettriche ed elettroniche di dimensioni inferiori ai 24x16 cm. Lo scopo è quello di dissuadere dall’erroneo comportamento di gettare apparecchiature Raee nell’indifferenziato o nei cassonetti e soprattutto di far comprendere che dai Raee è possibile ricavare materiale utile come i metalli preziosi. Per info 0734.621177 o www.asiteonline.it.