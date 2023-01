Scatta la rivoluzione della viabilità "Tante novità, fate attenzione"

"Attenzione!". È questo il mantra che il sindaco Valerio Vesprini, l’assessore Lauro Salvatelli e il comandante della polizia municipale, Giovanni Paris, hanno lanciato ieri nel corso di una conferenza stampa invitando i corrispondenti dei giornali a reiterarlo. Attenzione perché martedì prossimo ci sarà lo stravolgimento della viabilità cittadina: "Una svolta epocale per le abitudini dei sangiorgesi e non solo", lo definisce il sindaco Vesprini. "Per cui – aggiunge – abbiamo fatto manifesti e diffuso volantini in città per informare i cittadini perché l’obiettivo primario è la sicurezza".

Un cambio della viabilità che il sindaco non condivide del tutto: "Un progetto – afferma – non condiviso neppure dall’allora maggioranza e che io ho ereditato". Come dire: "Un’operazione che non mi convince ma che sono costretto a portare avanti perché c’è un progetto approvato da rispettare e per il quale manca solo la definizione della viabilità". Vediamo in estrema sintesi in che cosa consiste: inversione da sud-nord a nord-sud del senso di marcia nel tratto di lungomare compreso tra via Le Marine a nord e Via Cimarosa a sud; il mantenimento del doppio senso da via Marche a via le Marine e da via Cimarosa verso sud; inversione del senso di marcia da nord-sud a sud-nord sul tratto di Viale della Vittoria compreso tra Via Veneto e Via Castelfidardo. Il comandante Paris spiega: "C’è stato tutto un lavoro di preparazione e studio di quelle che potrebbero essere le criticità di questo cambio di sensi di marcia che coinvolgono diversi tratti soprattutto nel lungomare. Il 10 gennaio (martedì; ndr) la ditta incaricata dai lavori insieme ai dipendenti comunali opereranno questa inversione. Per farlo i tratti del lungomare Gramsci e di viale della Vittoria interessati, precisamente il tratto Cimarosa a sud e via Le Marine e via Marche a nord del lungomare e di viale della Vittoria e dei suoi tratti di Veneto e via Castelfidardo martedì mattina saranno messi in divieto di transito e di sosta perché dobbiamo sgombrare tutti i veicoli parcheggiati perché nel momento in cui si riapre al transito sarà un senso di marcia differente e dobbiamo evitare delle conflittualità con auto che sono in sosta e ripartono nel senso sbagliato. È stata disposta tutta la segnaletica necessaria sia orizzontale che verticale fissa. Metteremo anche della segnaletica mobile con delle transenne. Nel contempo sono stati confezionati dei volantini che stiamo ponendo nei tergicristallo delle auto nei luoghi maggiormente coinvolti. Insomma abbiamo fatto l’impossibile perché il tutto possa avvenire in estrema sicurezza".

Silvio Sebastiani