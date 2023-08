Scattano i lavori all'impianto sportivo di Montefalcone: interventi per la comunità

Tante opere per migliorare la vivibilità e i servizi a disposizione della comunità, l’estate di Montefalcone Appennino è stata caratterizzata da una serie di interventi fra manutenzione stradale e interventi strutturali agli edifici pubblici i cui effetti si avvertiranno nel prossimo futuro. Alcuni interventi sono già iniziati e termineranno indicativamente entro la fine dell’autunno. Fra questi ci sono la manutenzione stradale con la realizzazione di cestonate canali per il deflusso delle acque meteoriche nel tratto di strada a San Biagio: si tratta di lavori del valore di circa 200.000 euro finanziati con i fondi del Pnrr. In località Cese sarà risistemato il manto stradale deteriorato dall’usura specie del traffico pesante e dagli agenti atmosferici, tanto che nel corso del tempo si erano create diverse buche; i lavori in questo caso saranno eseguiti dall’Anas.

Ci sono poi lavori di altra natura, l’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Grifonelli ha già avviato la sistemazione dell’impianto sportivo Vincenzo Mancini, che necessitava di lavori per consentire un deflusso regolare delle acque di superficie, infatti, capitava frequentemente in occasione di piogge più abbondanti che il fango trasportato dall’acqua finisse per ristagnare sul terreno di gioco. L’intervento più importante con un finanziamento da circa 140.000 euro riguarderà il miglioramento del museo archeologico. Il progetto prevede l’efficientamento energetico e l’istallazione di un nuovo sistema antincendio. Sarà sostituito tutto il sistema di illuminazione.

Alessio Carassai