Scattano i lavori sul litorale

La bella stagione è alle porte e la città si prepara all’accoglienza dei turisti. Hanno preso il via i lavori di sistemazione del litorale a Marina di Altidona. Contemporaneamente sono riprese anche le attività di ripascimento per la nuova spiaggia da ‘formare’ con lo spostamento dell’accumulo di ghiaia depositata alla foce del fiume Aso. Non si tratta di un un’opera di primo inizio, ma del principio dei lavori 2023 che fanno parte di un programma di riqualificazione e potenziamento della spiaggia, iniziato già con lo spostamento delle scogliere emerse completato lo scorso anno. La ripresa dei lavori inoltre è mirata a creare vantaggi anche per chi usufruisce della ciclovia di recente realizzazione.