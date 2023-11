Scattano le manette dopo la rissa

Aveva scatenato una rissa e aveva ferito uno una persona. Per questo motivo i carabinieri di Porto Sant’Elpidio, a seguito di un mirato servizio, hanno tratto in arresto un giovane algerino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Il nordafricano è finito manette in esecuzione di un ordine di carcerazione disposto dall’autorità giudiziaria. Il provvedimento è stato emesso poiché il giovane deve espiare una pena residua di sette mesi di reclusione, in seguito a una sentenza di condanna per il reato di lesioni personali aggravate in concorso, commesso nel dicembre 2017 nel comune di Fermo, nel corso di una rissa. Lo straniero, a seguito delle formalità di rito, è stato arrestato dai carabinieri e tradotto in carcere per l’espiazione della pena inflittagli. L’autorità giudiziaria mandante è stata informata della corretta esecuzione dell’ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri di Porto Sant’Elpidio.