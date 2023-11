Scelta della scuola, open day nella sede della Bacci

Orientare i ragazzi delle classi terze nella scelta del percorso di studi e di formazione più congeniale alle loro inclinazioni e al loro futuro: è con questo obiettivo che l’Isc di Sant’Elpidio a Mare ha promosso per questo pomeriggio, nella sede della ‘Bacci’ del capoluogo, un incontro tra famiglie e istituti superiori presenti nel territorio. Dalle ore 14,30, è previsto un incontro con esperti orientatori rivolto sia ai ragazzi che ai loro genitori, dopodiché dalle 15,30 alle 18,30, sarà tempo di ‘scuola aperta’ e per le famiglie sarà una utile occasione per conoscere da vicino diverse scuole superiori, le loro offerte formative e avere ogni chiarimento e informazione in vista della scelta della scuola una volta terminate le secondarie di primo grado. Un momento importante nella vita di ogni studente. L’iniziativa rivolta agli studenti e alle loro famiglie ha come slogan ‘Conoscere per orientarsi’ e si inserisce nel progetto dell’Istituto, denominato: Orientamento = Progetto di vita.