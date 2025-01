Scelta della scuola, un incontro dedicato alle famiglie

Un momento di incontro e di confronto che sarà molto utile sia per l’istituto scolastico sia per le famiglie degli alunni anche in vista della prossima annata scolastica. Questa la sintesi dell’appuntamento di questa sera alle ore 21,30 presso il Teatro Comunale De Cadillach che vedrà protagonista la scuola, amministrazione comunale e famiglie con l’obiettivo di confrontarsi in merito alle nuove possibilità di organizzazione scolastica in vista della scadenza del termine per le iscrizioni all’anno scolastico 2025-2026. Proprio in questi giorni infatti moltissime famiglie sono alle prese con decisioni importanti per il futuro dei propri

figli che andranno a completare l’iscrizione per il prossimo anno scolastico sempre più vicino.

Il confronto messo in atto ha lo scopo di sciogliere tutti i dubbi possibili e chiarire anche quali siano le novità proposte proprio in questa direzione non solo da parte dell’istituto scolastico. Proprio per questo motivo all’incontro prenderà parte la dirigente scolastica Alessia Quadrini ma anche il personale docente

delle scuole di Torre San Patrizio, proprio con l’obiettivo di dare risposte concrete agli eventuali dubbi che le

famiglie hanno, relativamente ai propri figli, per fare

la scelta giusta per quanto riguarda la prossima annata scolastica.

Roberto Cruciani