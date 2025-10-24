"Scelte per il bene della Fondazione Its"

Non avrebbero voluto replicare, quelli del Cda della Fondazione Its Smart Academy alle affermazioni e ai distinguo fatti nei giorni scorsi dallo sfiduciato e revocato presidente Andrea Santori, "per evitare ulteriori pubbliche uscite che possono solo nuocare alla Fondazione" ma, alla fine, il presidente pro tempore e legale rappresentante Luca Silvestri ha ritenuto che alcuni aspetti dovessero essere necessariamente puntualizzati, a partire dallo sgomberare il campo da ogni dubbio circa la correttezza e la legittimità dell’operato del Cda. Silvestri parte dalla constatazione che Santori, nonostante l’avvenuta sfiducia e conseguente revoca "piuttosto che preoccuparsi di quello che è stato il proprio operato, accettando la decisione del Cda, dia prova di pretendere di vedere eluse le previsioni dello Statuto della Fondazione Its Smart Academy e, forse, anche di non conoscerle". Di qui la necessaria replica per chiarire l’errata versione dei fatti resa da Santori e fugare ogni possibile dubbio sulla regolarità di quanto accaduto. "La sfiducia nei confronti del presidente Santori e la sua revoca sono state deliberate dal Cda, in seduta straordinaria, all’unanimità dei presenti, in perfetta osservanza dell’art.12 dello Statuto che disciplina i poteri del Cda e, tra questi, la nomina del Presidente tra i suoi componenti". Inoltre, "Santori dovrebbe ben sapere che nessun potere ha l’assemblea nella nomina del presidente, essendo di sua competenza solo la nomina dei componenti del Cda che è ben altra cosa. Lo statuto è un atto pubblico, visionabile da chiunque" prosegue Silvestri. Perciò, tornando sulla decisione adottata sabato scorso, "consiglieri e vicepresidente hanno agito esclusivamente nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali, secondo principi di trasparenza e correttezza amministrativa, facendosi promotori e garanti, in via esclusiva, degli interessi della Fondazione". E’ consapevole il presidente Silvestri che, oltre a chiarire questi passaggi fondamentali e squisitamente tecnici e burocratici, ci sarebbe molto altro da aggiungere e da dire "a sostegno della inevitabilità e indifferibilità della decisione assunta dal Cda nei confronti di Santori, ma il bene della Fondazione, dei suoi corsisti e di tutti coloro che nella stessa tanto si spendono, consigliano di evitare di aggiungere qui argomenti che saranno attenzionati nelle sedi competenti, sia interne, sia esterne rispetto alla Fondazione".

m.c.