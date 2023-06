Scelte sedi e associazioni per i centri estivi

Sono stati individuati gli spazi e le associazioni che dovranno gestire i centri estivi di Montegranaro, dal 3 luglio, per bambini dai 3 ai 12 anni. Sono stati assegnati i locali e il giardino della scuola dell’infanzia di San Liborio all’associazione ‘Mister Merlino Asd, per il periodo compreso tra il 3 luglio e il 28 luglio, dal lunedì al venerdì, con orario 7,30 – 16,30. La palestra Temperini e i giardini annessi invece, sono stati affidati alla Asd Crl 2023 per il periodo compreso tra il 3 luglio e il 4 agosto, nella fascia giornaliera che va dalle 7,30 alle 18,30. L’utilizzo di questi spazi è a completo carico delle associazioni assegnatarie per cui il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità. E’ rivolta ai bambini delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado, invece, la seconda tranche delle attività del Centro Territoriale (promosso dal Comune in collaborazione con l’Ambito XIX e la coop ‘Il Faro’) in programma dal 21 agosto al 12 settembre (le iscrizioni scadono domani). Si tratta di un servizio che prevede attivit àdi vario genere negli spazi dell’Oratorio di San Liborio. Le lezioni e le attività si svolgono dalle 8 alle 12,30. L’iscrizione è di 30 euro (gratuita per i ragazzini diversamente abili).