Schiacciata dalla cancellata: frattura al bacino e vari traumi per una donna

Una donna è rimasta ferita dalla cancellata di una recinzione, cadutole accidentalmente addosso. A causa dei traumi riportati, la donna è stata trasferita all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Il fatto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, in una struttura turistica situata lungo la Statale Adriatica su territorio comunale di Campofilone, dove la stessa donna rimasta ferita, presta servizio. Erano quasi le 14 quando, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità e dei tecnici competenti, il cancello della recinzione si è staccato cadendo addosso alla donna che in quel momento era nelle immediate vicinanze della recinzione in prossimità dell’ingresso alla cancellata. Attimi di panico e tanta paura per la donna, che si sono trasformati nella richiesta urgente di soccorso lanciata dai presenti. Il luogo dell’infortunio è stato raggiunto dal personale medico e sanitario del 118 che dopo aver liberato la donna dal peso della cancellata (aiutato anche dai presenti sul posto, non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco) ha potuto procedere con i primi controlli medici del caso. La donna, che durante il tempo dei primissimi soccorsi, non ha mai perso coscienza, è stata costantemente rassicurata dal personale medico e sanitario per evitarle eccessivi stati di agitazione. Da una prima diagnosi seguita ai controlli, alla donna è stata riscontrata la frattura al bacino e vari traumi. Per lei, il personale medico del 118, ha ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso da Ancona. Icaro è atterrato nello spiazzo interno della struttura dove la donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita al Torrette.

Paola Pieragostini