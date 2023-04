Schianto, centauro a Torrette

Incidente stradale ieri mattina sulla SS 16, coinvolte due auto e una moto all’altezza dell’Ecofuel Metano di Lido di Fermo. Per motivi ancora da accertare, un giovane motociclista sembra abbia tamponato una Fiat Panda che procedeva in direzione nord, perdendo il controllo del mezzo. La moto ha seguito la sua corsa schiantandosi contro un’altra auto che procedeva in direzione sud, mentre il centauro è rovinato a terra. Immediati i soccorsi della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, che ha provveduto a stabilizzare il giovane che non ha mai perso conoscenza, per poi richiedere l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in un campo a Lido di Fermo e lo ha trasportato all’ospedale di Torrette. Il ragazzo, comunque, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Rallentamenti in entrambe le direzioni, per sgombrare la strada dalle vetture coinvolte e ripulirla da una macchia d’olio sull’asfalto.