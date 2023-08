Schianto frontale a Montegranaro: cinque feriti, uno grave

Erano le 13, ieri, quando due auto che stavano circolando nell’area del Villaggio del lavoro di Piane Chienti a ridosso della rotatoria, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente. All’arrivo dei soccorritori, le condizioni delle due auto, entrambe pesantemente danneggiate, avevano fatto pensare al peggio per le persone coinvolte. Il bilancio finale è stato di cinque feriti. Uno di questi, il conducente di un veicolo che stava viaggiando da solo, è rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate dell’auto ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Fermo per estrarlo, prima di essere sottoposto alle cure del personale del 112 e della Croce Gialla di Montegranaro. L’uomo pare abbia riportato fratture a un braccio e a una gamba e un trauma addominale ma non aveva perso conoscenza. Considerate le sue condizioni, è stato deciso per il trasferimento in eliambulanza all’ospedaledi Ancona. Sull’altra vettura c’era una famigliola, padre, madre e due bambini ma, a quanto risulta, le loro condizioni non sono gravi. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri. Durante le operazioni di rimozione delle auto, la strada è rimasta chiusa.