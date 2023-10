Schianto frontale alla solita semicurva: un’auto finisce nella scarpata

Nell’incidente avvenuto ieri, nella tarda mattinata, lungo la provinciale Fermana Nord, ai confini con la vicina Monte San Giusto sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave, tre persone e solo uno per uno di loro il personale dell’automedica del 118 accorso sul posto insieme ai militi della Croce Gialla, ha ritenuto necessario il trasferimento all’ospedale regionale di Ancona. L’eliambulanza è atterrata in un campo poco distante. Il tempo di caricare il paziente ed ha ripreso il volo. Secondo una sommaria ricostruzione, si sarebbe trattato di un frontale con un’auto finita nella scarpata. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Fermo, i carabinieri e la polizia intercomunale per i rilievi di rito e per regolamentare il traffico, rimasto bloccato durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto anche molti residenti nella zona che si sono trovati davanti una scena già vissuta altre volte visto che in quel tratto stradale con una brutta semicurva (non quella in cui di recente sono stati effettuati degli interventi da parte della Provincia per mitigarne la pericolosità) è tristemente noto per diversi altri incidenti accaduti negli anni.