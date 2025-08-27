Schianto: madre e figlia a Torrette

Una famiglia composta da padre, madre e una ragazzina, è rimasta coinvolta in un violento incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo la provinciale di collegamento tra Montegiorgio e la frazione Piane. A riportare maggiori conseguenze nello schianto, sono state madre e figlia, trasportate entrambe in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Erano le 10 circa quando, l’auto su cui viaggiava la famiglia di nazionalità marocchina e composta da padre, madre e una ragazzina di età adolescenziale, (per cause in corso di accertamento) è entrata in collisione con un camion che si stava immettendo sulla strada e proveniente da un imbocco laterale. Da una prima e sommaria ricostruzione della dinamica dei fatti, sembrerebbe che il mezzo pesante si stesse immettendo in retromarcia. Da qui, lo scontro con l’auto in transito sulla provinciale. Il luogo dell’accaduto è stato subito raggiunto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo e dal personale medico e sanitario del 118. Per estrarre la ragazzina e la sua mamma, i pompieri hanno lavorato con grande attenzione e delicatezza, costretti a tagliare la carrozzeria dell’auto per tirare fuori le ferite e consegnarle alle prime cure del personale medico. Madre e figlia non hanno mai perso coscienza rimanendo sempre vigili seppur lamentando vari dolori in più parti del corpo. Per entrambe, i medici hanno ritenuto opportuno il trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona, allertando una prima eliambulanza e a seguire la seconda. Meno preoccupanti sono apparse le condizioni dell’uomo alla guida dell’auto, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo. Illeso il conducente del mezzo pesante. Per i rilievi del sinistro, utili ad accertare le rispettive responsabilità del caso, sono intervenuti i carabinieri. La strada è stata chiusa al transito per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente. Paola Pieragostini