Schianto moto - camion. Sfiorata la tragedia

Brutto impatto fra un camion e una motocicletta, il centauro finisce violentemente a terra, fortunatamente non riporta gravi lesioni. E’ quanto accaduto ieri intorno alle 13 lungo la strada statale 239 Faleriense in località Piane di Falerone, quasi in prossimità del ponte sul fiume Tenna che collega la sponda faleronese con Servigliano. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma stando ad una prima ricostruzione dei fatti il centauro della zona stava viaggiando in direzione della montagna, quando ha impattato con il mezzo pesate, la moto è stata sbalzata violentemente a terra a margine della carreggiata e il conducente dopo un volo è finito anche lui a lato della strada. I passanti hanno lanciato subito l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i volontari della Croce Gialle di Montegranaro che hanno prestato le prime cure al motociclista. Nonostante la brutta dinamica dello scontro il centauro non ha riportato gravi lesioni, ma è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio per regolare il traffico, che ha subiti un leggero rallentamento vista l’ora e ricostruire l’accaduto dello scontro.

a.c.