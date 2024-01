Schianto sulla Statale tra auto e moto

Un motociclista di 51 anni residente a San Benedetto è finito al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo dopo un incidente stradale. Il fatto si è verificato intorno alle 18 di ieri, lungo la Statale Adriatica di Altidona. Il motociclista era in sella ad una Harley Davidson e stava viaggiando verso sud, quando per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con un’auto condotta da un uomo. Nello schianto, ad avere la peggio è stato il motociclista, che cedendo a terra ha riportato fratture e traumi toracico e cranico. Il luogo dell’incidente è stato raggiunto dal personale medico e sanitario del 118 e Croce Verde Valdaso che dopo le prime cure prestate al 51enne, ne ha disposto il trasporto al pronto soccorso di Fermo, finalizzato al trasferimento al Torrette di Ancona.