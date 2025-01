Schianto sulla Valdete, tre feriti

Due incidenti hanno creato rallentamenti sulla rete viaria del Fermano ieri pomeriggio. Il primo alle 17,30 lungo la Provinciale Valdete sul territorio di Fermo, a scontrarsi due veicoli: un pick-up Ford e un furgone Fiat, lo scontro è stato molto violento tanto che la parte anteriore del furgone è andata letteralmente distrutta, mentre il pick-up è finito nel fossato. Il traffico si è bloccato istantaneamente, gli automobilisti di passaggio hanno subito lanciato l’allarme e prestato i primi soccorsi. Sul posto 118, i volontari della Croce Verde di Fermo, Croce Azzurra di Porto San Giorgio, la pubblica assistenza di Monte San Pietrangeli, oltre ovviamente ai carabinieri del comando di Fermo e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi. Tre le persone coinvolte nell’impatto. Sono stati gli occupanti del fugone: un giovane uomo e una donna di 27 anni di Porto San Giorgio, a riportare la peggio, per loro qualche frattura importante oltre a lamentare dei forti dolori all’addome, per la ragazza è stato predisposto il trasferimento al pronto soccorso del Torrette di Ancona in ambulanza. Decisamente meno gravi le condizioni degli altri due che sono stati portati al pronto soccorso di Fermo per accertamenti. Intorno alle 18 si è verificato un secondo incidente a Piane di Montegiorgio lungo la strada statale Faleriense circa all’altezza del centro medico ‘Cardiomed’, per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento che ha coinvolti due vetture, fortunatamente gli occupanti dei mezzi hanno riportato ferite lievi, sul posto i carabinieri che hanno regolato il traffico intenso a quell’ora, disagi per il traffico, infatti si sono formate due lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

a.c.