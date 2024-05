Schianto tra auto e moto. Centauro grave a Torrette

Erano circa le 16,30, ieri, quando per cause che dovranno essere accertate, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente in via dei Consorzi Artigiani, nella zona industriale Sud. A cadere rovinosamente a terra è stato il motociclista, R.G., 24 anni, residente in città, che è stato prontamente soccorso dal personale dell’autoinfermieristica della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e da militi e automedica della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio Inoltre, il 118, considerata la dinamica del sinistro, aveva provveduto anche ad allertare Icaro che è atterrato in un campo poco distante. Le condizioni del giovane non erano ritenute preoccupanti, pare avesse riportato un trauma a una caviglia, ed è rimasto sempre lucido e cosciente durante le operazioni di soccorso. Ciò nonostante, è stato fatto salire sull’eliambulanza e trasferito all’ospedale regionale di Ancona. Illeso il conducente dell’auto. Sul posto, per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente, gli agenti della Polizia Locale.