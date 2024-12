Schianto tra auto e trattore, ottantenne elitrasportata a Torrette

Violento incidente ieri mattina intorno alle 10 lungo la strada provinciale 44 che collega Monte San Pietrangeli a Rapagnano, per cause in corso di accertamento si sono scontrati un trattore in manovra e una Fiat Punto alimentata a gas con a bordo una coppia di anziani coniugi. L’impatto è avvenuto in contrada San Biagio sul territorio di Monte San Pietrangeli, nello scontro la piccola utilitaria si è letteralmente incastrata sotto al carrello del trattore. Le auto in transito si sono subito bloccate per prestare soccorso e chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari della pubblica assistenza di Monte San Pietrangeli, i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio che hanno regolato il traffico e i vigili del fuoco di Fermo che si sono impegnati a mettere in sicurezza l’auto e per estrarre la donna di circa 80 anni dall’abitacolo della vettura visto che le portiere erano bloccate. A riportare la peggio la coppia di anziani originari di Sirolo, ma residenti da anni a Monte San Pietrangeli, tanto che i medici, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per la donna, atterrata pochi minuti più tardi su un terreno in prossimità del luogo dell’incidente. L’80enne al momento dell’imbarco era cosciente e rispondeva alle domande dei soccorritori, è stata trasferita al pronto soccorso del Torrette di Ancona le sue condizioni risultano stabili, mentre il marito alla guida dell’auto è stato portato al pronto soccorso di Fermo. Lievi ferite per il conducente del trattore.

