Schianto, una famiglia a Torrette

Intera famiglia al pronto soccorso di Torrette dopo un incidente stradale, avvenuto giovedì sera sulla Provinciale che collega Montefalcone a Comunanza: tre ascolani stavano rientrando dopo aver trascorso qualche ora all’aperto in occasione della festa del 1 Maggio, quando per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo dell’auto e senza coinvolgere altri mezzi è finito fuori strada. Il veicolo ha compiuto un volo di circa 3,5 metri nella scarpata sottostante prima di arrestare la sua corsa. Gli automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme e attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Amandola, che hanno estratto i feriti dall’abitacolo per poi affidarli alle cure dei medici che, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per trasferire i feriti al pronto soccorso di Ancona.