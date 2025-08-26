Schieramenti, liste e big: l’analisi di Laurenzi

Alla vigilia della presentazione delle liste elettorali riteniamo opportuno effettuare il punto della situazione nel fermano circa le forze politiche in campo, i loro schieramenti nonché le previsioni del voto. Ci avvaliamo della consulenza del politico di lungo corso Dario Laurenzi, ex consigliere comunale di Porto San Giorgio. Nel Fermano la campagna elettorale entra nel vivo con un quadro politico che, secondo molti osservatori, vede il centrodestra in vantaggio. A fare la differenza, oltre ai Fratelli d’Italia, saranno soprattutto la lista civica del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e quella della Lega, entrambe considerate solide e radicate sul territorio. La civica di Calcinaro, che appoggia Acquaroli, schiera nomi in grado di intercettare anche consensi dal centrosinistra. Tra i candidati Milena Sebastiani e l’avvocato Carnevali di Amandola. La Lega sarà presente con una lista competitiva con Alan Petrini, Fabio Senzacqua, Erika Acciarri e Maria Lina Vitturini,, mentre Fratelli d’Italia non convince: accanto ad Andrea Putzu ci sono Elisabetta Ceroni e Gianluca Tulli, candidature che appaiono poco incisive. Forza Italia si affida a Jessica Marcozzi, al sindaco di Servigliano Marco Rotoni e a Morresi. Completano lo schieramento di centrodestra "Noi Moderati" di Marco Marinangeli e la civica UDC di Giambattista Catalini.

Il centrosinistra, pur presentando sette liste, viene considerato più debole. Il Partito Democratico, che in passato oscillava fra il 35 e il 40%, oggi viene stimato al 20%: una percentuale che rende difficile conseguire due seggi. La squadra dem si affida a Fabrizio Cesetti, figura storica ma che viene considerata indebolita e a candidature più giovani come Chiara Croce e Luisanna Cola e l’ex sindaco di Porto San Giorgio, Nicola Loira punto di riferimento per l’area progressista locale. Italia Viva, con Gaetano Massucci affiancato da Anna Maria Isidori e Stefano Cencetti, potrebbe risultare la lista più competitiva del blocco progressista, mentre Verdi, M5S, Rifondazione e altre sigle minori faticano a incidere. Anche la lista del presidente Ricci, guidata da Trasatti, non sembra molto robusta. Nel 2020, a Fermo, il rapporto fu tre seggi al centrodestra e uno al centrosinistra: un esito che potrebbe ripetersi. Paolo Calcinaro potrebbe diventare l’ago della bilancia a favore di Acquaroli. La Lega appare in corsa per un seggio, mentre il PD rischia di fermarsi a una sola elezione. In definitiva, il quadro che emerge è di un centrodestra competitivo, con liste giudicate solide e in grado di raccogliere consensi trasversali, contro un centrosinistra che appare non molto consistente. L’impressione è che nel fermano la partita potrebbe aver preso un certo indirizzo. Saranno comunque le urne a decidere. Come sempre.

Silvio Sebastiani