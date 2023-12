Schipani: "E’ Natale solo in piazza. Le altre strade lasciate al buio"

"E’ un desolazione totale questo Natale per i commercianti: neanche un segno delle feste nelle vie principali della città, né nelle frazioni. C’è un buio pesto in queste festività" la denuncia arriva dalla consigliera comunale di Fd’I, Antonietta Schipani nel constatare che l’amministrazione non ha ritenuto di investire nulla per dare luce, nel senso letterale del termine, al periodo più atteso dell’anno per chi ha un’attività, limitandosi a illuminare la piazza centrale e a un minimo di addobbi nelle frazioni. "La gente va dove c’è luce, perché significa che c’è vita. Qui siamo immersi nell’oscurità. Fa rabbia pensare che, in estate, hanno speso decine di migliaia di euro per iniziative di scarso successo. Ben avrebbero potuto essere lungimiranti e pensare di utilizzare quelle risorse per questo periodo dell’anno. Basterebbe un piccolo segno, una luce, un simbolo, a dare il senso del Natale anche in questa città". E aggiunge: "In un momento così difficile per il commercio che è in ginocchio, anziché dare una spinta per risollevarlo, finiscono per affondarlo. Ed è un peccato perché questa città è molto bella, a partire dal centro storico. Come possiamo invogliare la gente a venire a fare acquisti dove siamo al buio e dove il Natale sembra non debba arrivare, anziché farsi attirare dalle luci sfavillanti dei paesi vicini?".