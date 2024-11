Scia di furti in appartamento. Finisce nei guai un sedicenne

Tentato furto aggravato, un 16enne finisce nel carcere minorile di Bologna. Questo l’esito di una operazione portata a termine nei giorni scorsi dai carabinieri della Stazione di Amandola con il supporto dei colleghi del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montegiorgio. Al termine dei controlli, i militari hanno arrestato un 16enne di origine albanese, già sottoposto alla misura del collocamento in comunità protetta nel territorio montano. Il provvedimento, è stato emesso dall’ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, a causa di un aggravamento delle misure già applicate, a seguito di un tentato furto aggravato in abitazione e porto di oggetti atti a offendere, commesso dal giovane a Sasso Marconi in provincia di Bologna il 21 agosto 2024. L’arresto è finalizzato a garantire la sicurezza della comunità e la tutela dei minori stessi ospitati all’interno, inoltre sottolinea l’importanza di monitorare e controllare i soggetti affidati a queste comunità, come il 16enne, il quale, nonostante l’opportunità di recupero che gli era stato offerto, ha continuato a mostrare comportamenti problematici. Le indagini e le verifiche condotte dai carabinieri sul posto, hanno permesso di raccogliere le prove necessarie per l’emissione dell’ordinanza di collocamento in istituto penale per minorenni. L’attività dei militari non si limita infatti alla repressione dei reati, ma mira anche a comprendere le dinamiche sociali che possono portare un giovane a deviare, promuovendo misure di supporto e riabilitazione a lungo termine. Il giovane è stato immediatamente trasferito presso l’Istituto penale per i minorenni di Bologna, dove riceverà il supporto necessario per il suo recupero. Nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, nel centro abitato di Amandola si erano verificati alcuni furti in abitazione che avevano creato disagio fra le vittime del furto e apprensione fra i residenti. La presenza dei carabinieri e la loro costante e capillare presenza sul territorio, rappresentano un elemento che contribuisce ad aumentare la percezione della sicurezza fra la popolazione. Una presenza mirata non solo a fronteggiare le situazioni di emergenza, oppure la gestione di casi sensibili che possono interessare un minore, ma anche una presenza durante le manifestazioni numerosi che si organizzato nell’arco dell’anno e che garantiscono la tranquillità della comunità.

a.c.